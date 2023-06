Guerre en Ukraine: «Si les leaders africains ont un plan spécifique, ils ne l'ont pas partagé avec nous»

Le chef de la diplomatie ukrainienne s’est exprimé ce 7 juin 2023 sur un projet de médiation entre la Russie et l’Ukraine mené par plusieurs chefs d’États africains. « Ils veulent nous parler et nous avons hâte de les recevoir à Kiev », a indiqué Dmytro Kuleba prévenant toutefois que « toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale » de son pays.

Publicité Lire la suite

Alors qu'un déplacement d'un groupe de dirigeants africains est annoncé pour la mi-juin à Moscou et Kiev, dans le cadre d'une mission de paix, le gouvernement ukrainien se dit ouvert à la discussion, mais note qu'aucun plan formel ne lui a été communiqué. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba l'a expliqué le 7 juin 2023 à la presse africaine.

« Parler avec eux, ça compte à nos yeux »

« Ils veulent nous parler et nous avons hâte de les recevoir à Kiev, explique-t-il dans des propos recueillis par François Mazet. Parler avec eux, ça compte à nos yeux. Mais si vous voulez parler d'un plan spécifique proposé par ces leaders africains, s'ils en ont un, ils ne l'ont pas partagé avec nous jusque-là ».

Dmytro Kuleba prévient : « Toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il ne peut impliquer, même entre les lignes, une quelconque cession de territoire ukrainien au profit de l'envahisseur russe. Deuxièmement, n'importe quel plan de paix ne peut avoir pour objectif de geler le conflit : nous avons connu cela, nous avons négocié avec la Russie de 2014 à 2022, il y a eu 180 réunions de consultations et, au final, la Russie a lancé une invasion de grande ampleur. »

Le ministre des Affaires étrangères conclut : « Si votre initiative de paix respecte ces deux points, alors nous pourrons nous assoir et voir comment vos propositions peuvent rencontrer la formule de paix proposée par le président Volodymyr Zelensky. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à une initiative africaine. Nous nous soucions des principes. »

Une visite les 16 et 17 juin ?

Dans un communiqué publié le 7 juin 2023, la Fondation Brazzaville, à l'initiative de cette visite, annonce que ce voyage de sept dirigeants africains aura lieu le 16 juin en Ukraine et le 17 en Russie : « La Fondation Brazzaville est heureuse d’annoncer que S.E. Volodymyr Zelensky, Président de l’Ukraine, recevra le vendredi 16 juin 2023 à Kiev, et S.E. Vladimir Poutine, Président de la Russie, recevra le samedi 17 juin 2023 à Saint-Pétersbourg, les Chefs d’État suivants : SE Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud ; S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union africaine et Président de l’Union des Comores; S.E. Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo (Brazzaville); SE Yoweri Museveni, Président de la République de l’Ouganda; S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal et S.E. Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie. S.E. Abdel Fattah El-Sisi, Président de l’Egypte, devrait se joindre aux autres chefs d’État africains. »

>> À lire aussi : Guerre en Ukraine: une mission africaine pour la paix bientôt à Kiev et Moscou

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne