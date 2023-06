RDC: les résidences de Katumbi et de son bras droit perquisitionnées à Kinshasa et Lubumbashi

La résidence de Moïse Katumbi et celle de son conseiller Salomon Kalonda Della Idi ont été perquisitionnées jeudi 8 juin à Kinshasa et à Lubumbashi. Des agents des services des renseignements militaires ont fouillé de fond en comble ces propriétés, huit jours après l’arrestation de Salomon Kalonda Della Idi. Il est toujours détenu dans un cachot des services des renseignements militaires dans la capitale congolaise. Il est accusé notamment d’avoir des liens avec la hiérarchie du M23 et le commandement militaire rwandais.

La résidence de l'opposant congolais Moïse Katumbi à Kinshasa a été perquisitionnée par les services des renseignements militaires. (image d'illustration) AFP PHOTO / PHIL MOORE

