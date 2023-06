Journée mondiale de l'Océan: au Togo, le ministre de l’Économie maritime sensibilise des acteurs du secteur

Ce 8 juin 2023, le ministre togolais de l’Économie maritime et de la pêche, Kokou Tengue, est allé sensibiliser des acteurs du secteur près de la frontière avec le Ghana, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan. Reportage à Kodjoviakpoé.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Ce 8 juin 2023, c’était la journée mondiale de l'Océan. Au Togo, c'était l’occasion pour le ministre de l’Économie maritime et de la pêche, Kokou Tengue, de sensibiliser les acteurs du secteur et autres usagers de la mer à la préservation de ce bien naturel. Il était question d'attirer l'attention de toutes ces personnes qui vivent des activités autour de l’océan pour qu'elles prennent conscience de la nécessité de les protéger les océans.

Le secteur de la pêche emploie près de 22 000 personnes au Togo

Dans le sable fin de la plage de Kodjoviakpoé, non loin de la frontière avec le Ghana, l’ambiance est différente ce jeudi : pêcheurs, mareyeurs, revendeuses de poissons fumés et plusieurs autres usagers ont abandonné barques, filets et paniers, le temps d’une rencontre avec Kokou Tengue : « Nous avons voulu attirer leur attention sur l’importance des océans pour la vie sur la terre et sur le respect qui doit être dû à l’océan, à la règlementation ; éviter les plastiques, éviter tout ce qui peut nuire à la santé des océans. »

Au Togo, le secteur de la pêche emploie près de 22 000 personnes et 85% des échanges commerciaux passent par la mer.

Plusieurs sujets ont donc été évoqués avec les acteurs, notamment la pollution marine comme la présence des plastiques dans la mer, qui affecte leurs activités. Une femme, revendeuse de poissons fumés, lance : « À cette occasion, je voudrais dire à nos époux, nos frères ou nos pères, qui sont pêcheurs et présents ici, que par le passé, il n’existait pas d’eau en sachets plastiques. Je souhaite donc que lorsqu’ils amènent l’eau sur leurs embarcations en mer, qu’ils prennent le soin de ramener les sachets dans des poubelles, au lieu de les jeter dans l’eau ».

Les défis liés à la lutte contre les nouveaux risques sont tout aussi nombreux : la montée des eaux, la surpêche, l’érosion côtière entre autres. Des actions ont d'ores et déjà été posées.

À la fin de la rencontre, des jeunes plants de cocotiers ont été mis en terre et des tortues remises à la mer.

