«L'Evènement» sous scellés au Niger et au Burkina Faso: inquiétude des journalistes d'investigation au Sahel

Dans un communiqué publié mercredi, la Cenozo, la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, a fait part de son indignation quant à la fermeture de deux publications emblématiques. Depuis plusieurs jours, L’Événement au Burkina Faso et au Niger, est sous scellés, en raison d’arriérés d’impôts.

La Cenozo dénonce une « situation déplorable » et une entrave au journalisme d’investigation.

« On voit clairement une tentative de musellement par rapport au travail que ces journaux effectuent au quotidien, nous explique David Dembélé, son président du conseil d'administration, joint par Gaëlle Laleix de la rédaction Afrique. Ces deux journaux, ils ont travaillé sur des sujets que personne n’osait traiter. Et, condamnant cela, nous exigeons l’instauration de mesures d’allègement qui seront pour que les journalistes puissent continuer à effectuer leur travail. Vous savez dans quel contexte les journaux travaillent, et surtout les journaux qui sont dédiés à l’investigation ? Les journaux vivent des publicités, et par exemple, l’Événement au Niger, depuis des années, n’a plus de publicité. On fait en sorte que les robinets soient coupés, donc qu’est-ce qu’il faut faire ? Et c’est dans cette situation que le journal survit depuis des années. Ça nous inquiète : quand ça commence comme ça, personne ne sait où ça va se terminer. »

