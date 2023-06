La Centrafrique et le Rwanda multiplient les signes de rapprochement

Le président Faustin-Archange Touadéra a fait l'aller-retour vers Kigali jeudi pour s'entretenir avec son homologue Paul Kagame, alors que dans le même temps, le général James Kabarebe, un des plus proches collaborateurs du président rwandais, entamait une visite de trois jours à Bangui pour y rencontrer les troupes rwandaises déployées dans le pays. Le Rwanda est devenu le plus sûr partenaire sécuritaire de la Centrafrique, mais cette proximité affichée interpelle alors que le pays se dirige vers un référendum constitutionnel.

Le président rwandais Paul Kagame (G) et son homologue centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, à Bangui, Centrafrique, en octobre 2019.

Actuellement conseiller à la défense et à la sécurité de Paul Kagame, le général James Kabarebe est un des hommes de confiance historiques du président rwandais, qu'il sert depuis l'époque de la rébellion, avant le génocide de 1994. Sa venue pour trois jours à Bangui est donc un signal fort de l'intérêt du Rwanda pour ce pays, d'autant qu'elle coïncide avec un aller-retour express du président Touadéra auprès de son homologue à Kigali.

Les deux chefs d'États « se sont accordé pour le renforcement de la coopération bilatérale » selon la présidence centrafricaine.

Du côté rwandais, on évoque des « discussions sur les coopérations en cours, incluant la réponse aux défis sécuritaires en RCA ». Selon le ministère rwandais de la Défense, 2 100 soldats sont actuellement déployés en Centrafrique sous casque bleu de la Minusca, et 1 200 autres dans le cadre d'un accord bilatéral de soutien et de formation aux FACA. Un accord dont les détails ne sont pas connus, ce qui alimente de longue date les conjectures sur les contreparties obtenues par le Rwanda.

Au sein de la société civile, on souligne que le « professionalisme » des Rwandais a contribué à améliorer la situation sécuritaire, mais on s'étonne de cette proximité affichée à quelques semaines d'un référendum constitutionnel contesté. « Le régime cherche un bouclier et un bailleur » estime un de nos interlocuteurs, un autre accuse le président Touadéra de « vendre » le pays à Paul Kagame.

