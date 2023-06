RDC: une commission enquête sur les exactions reprochées aux FARDC à Kwamouth et Goma

Les autorités ont mis en place une commission d’enquête pour vérifier les accusations visant des membres des forces de sécurité dans la province du Nord-Kivu situé dans l’Est et le territoire de Kwamouth dans l’Ouest. Ces deux régions sont secouées par une spirale de violences impliquant des milices tribales, des groupes armés et la réponse des forces de sécurité. La commission d’un mandat de 30 jours renouvelable a été instituée par l’ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba, actuel vice-Premier ministre de la Défense nationale et anciens combattants.

