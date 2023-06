Sénégal: où en est le dialogue national lancé par le pouvoir?

Toujours de nombreuses questions en suspens après les violences qui ont fait officiellement 16 morts la semaine dernière, et à moins de neuf mois de l’élection présidentielle prévue en février 2024. Parmi les incertitudes : une éventuelle 3ᵉ candidature du président Macky Sall, et le sort des opposants Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade, qui pourraient être empêchés de concourir du fait de leurs démêlés judiciaires. Le chef de l’État avait ouvert le 31 mai dernier un « dialogue national » censé permettre de répondre à ces interrogations, mais rejeté par une partie de l’opposition. Où en est-on ?

Le président sénégalais Macky Sall s'exprime lors du lancement du dialogue national au palais de la République à Dakar, le 31 mai 2023. (image d'illustration) AFP - SEYLLOU

