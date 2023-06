Soudan: l'émissaire de l'ONU déclaré persona non grata par le gouvernement

Au Soudan, les forces armées du général al-Burhan et celles paramilitaires du Général Hemedti ont accepté le principe d’un cessez-le-feu de 24 heures, a annoncé ce 9 juin 2023 le ministère des Affaires étrangères de l’Arabie Saoudite, pays où se déroule une médiation concernant ce conflit débuté le 15 avril. Un peu plus tôt, ce vendredi, le gouvernement soudanais a annoncé avoir déclaré persona non grata l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes. Explications.

[Image d'illustration] Volker Perthes, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan et chef de la Mission intégrée d'assistance à la transition des Nations Unies au Soudan, supervise l'évacuation du personnel recruté internationalement à Port-Soudan le 24 avril 2023. AFP - -

Texte par : RFI Suivre