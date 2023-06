Gabon: Ali Bongo annonce un programme de lutte contre le chômage et la pauvreté

Alors que la date de la prochaine élection présidentielle n'est toujours pas connue et qu'il ne s'est pas encore déclaré candidat à sa propre succession, Ali Bongo est très actif sur le terrain. Depuis plus de deux mois, il a entamé une tournée dite «républicaine» à travers les neuf provinces du pays. Faisant un bilan à mi-parcours de son périple, il a annoncé vendredi soir le lancement d’un programme de lutte contre le chômage et la pauvreté doté d’une enveloppe de 9 milliards de francs CFA.

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba pourrait se représenter pour un troisième septennat à la tête du pays. Ici, lors d'une cérémonie célébrant l'entrée du Gabon dans la communauté du Commonwealth, à Londres, le 17 octobre 2022. AFP - ISABEL INFANTES

