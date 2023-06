L'agence de notation financière Fitch abaisse la note de la Tunisie à CCC

Trois dirigeants européens à Tunis

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

Ce dimanche à Tunis, trois dirigeants européens - Italie, Pays-Bas et Commission - se rendent en délégation officielle pour rencontrer le président Kaïs Saïed. La Première ministre italienne s’est déjà rendue en Tunisie mardi dernier et y retourne, accompagnée de Mark Rutte et Ursula von der Leyen. Ils vont parler énergie, économie et migrations – à l’heure où le prêt de 2 milliards de dollars consenti par le Fonds monétaire international en octobre est toujours dans l’impasse.

Le voyage de la Première ministre italienne à Tunis mardi semble avoir permis d’obtenir du président Kaïs Saïed des pistes pour désamorcer les tensions avec le Fonds monétaire international ou du moins d’identifier les chapitres sur lesquels il serait possible de trouver des concessions. Ce retour accompagné de deux poids lourds de la scène politique européenne en renfort ressemble à une offensive de charme, d’autant que Giorgia Meloni, Mark Rutte et Ursula von der Leyen vont proposer à la Tunisie un accord de coopération sur l’énergie, l’économie et les migrations.

Pour Eric Mamer, porte-parole de la Commission européenne, il y a un signe d'un « dialogue constructif ». « Le fait que la présidente de la Commission se rende en Tunisie accompagnée de ces deux chefs de gouvernement est en soi le signe qu'il y a un dialogue constructif qui est en cours avec les autorités. Attention, je n'ai pas dit qu'il y aurait conclusion d'un accord pendant ce voyage, j'ai dit que les discussions sur un accord seraient au centre de ce déplacement », explique Eric Mamer.

Politiquement, l’accord de coopération que font miroiter les trois dirigeants européens paraît taillé sur mesure pour faire avaler la pilule des concessions demandées à la Tunisie par le Fonds monétaire international.