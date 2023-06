Mauritanie: Oumar Diop inhumé à Nouakchott après les conclusions de l'autopsie marocaine

La mort de ce jeune Mauritanien dans la nuit du 28 au 29 mai dernier dans un hôpital de la capitale après une garde à vue dans un commissariat avait provoqué de grosses émeutes dans le pays. Les résultats complémentaires de l’autopsie tant attendus envoyés au Maroc ont enfin été communiqués par le parquet général de Nouakchott. Selon le rapport de l’expert légiste marocain, Oumar Diop ne serait pas mort de causes criminelles. Des résultats qui confirment la version avancée la semaine dernière par la police et le ministère de l'Intérieur. Pour la famille, qui réfutait leur version, c’est un énième coup dur. Samedi matin 10 juin, ils ont enfin pu procéder à l’enterrement et se recueillir au cimetière du nord de Nouakchott.

Vue de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Laminesall96 / Wikimedia Commons

