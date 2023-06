Niger: trois assaillants tués par l'armée dans l'attaque d'une mine d'or artisanale dans le nord

Trois assaillants ont été tués par l’armée nigérienne lors d’une attaque, vendredi 9 juin, d’une mine d’or artisanale, par des hommes « lourdement armés » dans la zone désertique d'Arlit (nord), près de l'Algérie.

Localisation de Tchibarakaten, au Niger, non loin de la frontière avec l'Algérie.

Avec notre correspondant au Niger, Moussa Kaka

L’attaque s’est produite dans la soirée, peu avant le crépuscule. Des hommes armés à bord de huit véhicules ont pris d’assaut le site d’orpaillage de Tchibarakaten, non loin de la frontière algérienne. C’est le plus grand site, qui abrite près de 20 000 orpailleurs de plusieurs nationalités, à majorité des Nigériens, des Tchadiens, des Soudanais et des Algériens.

Le bilan provisoire fait était de trois assaillants tués et un prisonnier. Quatre véhicules ont été récupérés, dont un calciné, ainsi qu’une importante quantité d’armes. Du côté des forces de défense et de sécurité nigériennes, un véhicule a été endommagé.

Attaques régulières de convoi

Après avoir repoussé cette attaque, les forces de défense et de sécurité ont poursuivi les assaillants jusqu’à la tombée de la nuit. La vigilance est de mise, ce samedi matin, sur le site de Tchibarakaten. Les responsables sécuritaires de la zone d’Agadez tentent de savoir qui sont ces assaillants et d’où ils viennent.

Les opérations de fouille sur le site se poursuivent également pour savoir si d’éventuels assaillants pris en étau ne se cachent pas dans les abris des orpailleurs.

Tchibarakaten est l’un des plus grands sites informels du nord du pays avec son importante production d’or non déclarée. Régulièrement, des convois sont attaqués. C’est pour éviter toutes ces pertes que le gouvernement a décidé de construire un aérodrome sur le site pour transférer les stocks d’or sur Niamey.

