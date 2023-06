Nigeria: la justice se penche sur les dysfonctionnements de l'Inec lors des élections générales

Plus de trois mois après l'élection du nouveau président Bola Tinubu, la justice continue d'examiner les recours de l'opposition, qui dénonce des irrégularités dans le scrutin. Ces derniers jours, les audiences étaient centrées sur les graves dysfonctionnements dans l'enregistrement et la transmission électronique des résultats lors des élections générales.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Plusieurs assesseurs et personnels de la commission électorale ont témoigné de leur expérience dans l'utilisation des BVAs – ces machines électroniques censées enregistrer et transmettre les résultats du vote lors des élections générales du 25 février dernier.

Ces personnes ont évoqué des dysfonctionnements lors de la transmission des données : si les résultats de l'élection des assemblées ont pu être téléchargés sans problème, il s'est souvent avéré impossible de transmettre les votes de la présidentielle.

Le candidat Atiku Abubakar – arrivé deuxième lors de cette élection – affirme dans sa plainte qu'un programme pirate a été installé pour intercepter et modifier les votes en faveur de l'APC et de son candidat, au moment du transfert des données entre le BVAs et le site web de la commission électorale.

Le candidat du Parti travailliste, Peter Obi, a quant à lui demandé à interroger le personnel technique de la commission électorale au sujet de l'utilisation d'internet le jour des élections – une requête que le tribunal doit encore examiner.

Les conseils de l'APC et de Bola Tinubu ont fait valoir que cette demande aurait dû être formulée bien plus tôt pour être valide.

