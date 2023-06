Procès des responsables du FNDC en Guinée: verdict le 13 juin prochain

Les accusés Oumar Sylla « alias » Foniké Mengué, le coordinateur national du mouvement et Ibrahima Diallo, le responsable des opérations du FNDC, étaient vendredi 9 juin, pour la seconde journée consécutive à la barre, pour écouter le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats de la défense. Ils sont jugés pour des faits de participation délictueuse à un attroupement, de complicité de destruction de biens publics et privés, de complicité de coups et blessures volontaires et incendies, lors de la manifestation du 28 juillet dernier.

En Guinée, les leaders du FNDC étaient vendredi 9 juin pour la seconde journée consécutive à la barre pour écouter le réquisitoire du procureur et les plaidoiries des avocats de la défense. Le verdict sera rendu le 13 juin. © Getty Images/ Romilly Lockyer

Texte par : RFI Suivre