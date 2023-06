RDC: des rhinocéros blancs réintroduits dans le parc de la Garamba

Le rhinocéros blanc du nord avait disparu dans les années 2000 à cause du braconnage. Il aura fallu attendre cette année pour qu'un groupe de rhinocéros blancs du sud soit libéré dans le parc national de la Garamba, à l'extrême nord-est de la RDC. Seize individus parmi lesquels des mâles, des femelles et des enfants. Le dernier groupe a été réintroduit vendredi. Ils ont voyagés par avion depuis une réserve privée sud-africaine. Tout sera fait pour que la population prospère.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Johannesburg, Romain Chanson

Un voyage de 5 000 km par avion et des rhinocéros en pleine forme. L'opération est un succès pour Stéphanie Baud, en charge des financements pour l'ONG African Parks. « Les rhinocéros ont fait bon voyage. Ils sont arrivés en bonne santé et au bout de quelques jours, et très rapidement en fait, la nourriture qu'on leur a apportée ne les intéressaient même plus. Ils sont tout de suite allés brouter l'herbe du parc, donc on peut dire qu'ils se sont bien adaptés à leur milieu. »

Le dernier spécimen, un rhinocéros blanc du nord, avait été aperçu en 2005. Alors l'arrivée de 16 individus est un moment historique. «C’est un rêve qui se réalise et tout le monde est tellement content d'accueillir ces rhinos, c'est une grande joie pour tout le monde et c'est un très très bon signe pour Garamba et pour l'avenir de la conservation en RDC. »

La baisse drastique des activités de braconnage a favorisé la réintroduction des rhinocéros. « Le braconnage a été surtout le fait d'un groupe armé qui s'appelle la LRA. Ce groupe a vraiment perdu de sa puissance et de sa force. Et on a réorganisé notre stratégie de lutte anti-braconnage. »

D'ici trois ans, African Parks veut réintroduire 76 rhinocéros dans le parc de la Garamba et développer l'accès aux touristes.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne