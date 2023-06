RDC: messe géante à Lubumbashi pour la fin du congrès eucharistique national

Les évêques venus de toute la RDC et plus de 20 000 fidèles ont assisté, ce dimanche matin 11 juin, à Lubumbashi, à la messe de clôture du 3e congrès de l’Église catholique sous le thème « Eucharistie et famille ». Quatre mois après la visite du pape en RDC, le Saint-Siège y a envoyé son émissaire, monseigneur Luis Antonio, pour présider la cérémonie de clôture de ce grand rassemblement. Occasion pour les chrétiens catholiques de réaffirmer l’unité du peuple congolais. Reportage.

Monseigneur Luis Antonio, délégué du Pape François au stade Tout Puissant Mazembe pour la célébration de la messe devant des milliers des fidèles et des évêques de partout en RDC. © Denise Maheho / RFI

Texte par : RFI