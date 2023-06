Élections au Gabon: des centres d’inscription surchargés durant le dernier jour d’enrôlement

Reportage

Au Gabon, malgré une prolongation de trois jours de l’opération d’enrôlement des électeurs, des centres d’inscriptions étaient encore pris d’assaut ce dimanche 11 juin 2023, date butoir.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Au Gabon, ce 11 juin 2023 était le dernier jour des inscriptions sur les listes électorales. Cette opération devait prendre fin le 8 selon le calendrier initial, mais face à l'engouement des derniers jours, le délai a été prolongé jusqu'à ce dimanche à 18h, puis encore trois heures supplémentaires jusqu'à 21h. Malgré cela, beaucoup de retardataires avaient du mal à s'inscrire.

« C’est l’anarchie ici, rien ne va, des gens courent dans tous les sens »

Ainsi, à la mairie centrale de Libreville, à 20h10, une centaine de personnes se plaignaient sous une tente dans l'obscurité. Malgré leur patience, la colère montait :

« On patiente depuis 16h, ils ne font qu’amener leurs gens, déplore un homme. Nous on est là depuis quasiment trois heures de temps, on est dépassés, on ne sait pas. »

Un autre soupir : « Vraiment, c’est l’anarchie ici, rien ne va, des gens courent dans tous les sens, ils occupent les places des gens. »

Une autre, fataliste, ajoute : « Nous sommes obligés d’attendre, dans le noir. Comme vous voyez, avec les moustiques, on éclaire avec nos téléphones. »

Plus loin, au gouvernorat de l'estuaire, l'affluence des grands jours a certes baissé mais près de 200 personnes attendent sous les tentes, dans les couloirs et les bureaux. « Depuis dix heures, nous sommes là, fatigués, épuisés », lâche un homme. Interrogés sur la qualité de l’organisation, des personnes répondent à la cantonade : « C’est mal organisé, très très mal. » Une femme, irritée, insiste : « Trop mal même ! »

« Il y a eu un fort fort, un très fort engouement des populations »

Bien qu'il y ait des tensions, le personnel garde son calme. La gouverneure de la province, Marie Françoise Dikoumba, est satisfaite de l'engouement des Gabonais : « Il y a eu un fort fort, un très fort engouement des populations, notamment des jeunes, qui se sont mobilisés massivement. »

Les listes électorales révisées serviront entre autres pour l'élection présidentielle très attendue, mais dont la date n'est pas encore fixée.

