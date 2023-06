Côte d’Ivoire: glissement de terrain mortel à Yopougon après les fortes pluies

Une famille de cinq personnes est morte dans un glissement de terrain à Abidjan, le week-end du 10-11 juin 2023, pendant les fortes pluies. Le drame a eu lieu dans la commune de Yopougon à l’ouest de la ville, au quartier de Millionnaire Extension, une zone inondable avec de nombreuses constructions précaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

« Il y a un drame qui s’est passé. Il y a cinq morts. On ne s’attendait pas à ça. »Il était 1h du matin, ce dimanche, quand la petite maison s’est effondrée. Ici, on les surnomme des « Sicobois », des habitations de fortune en bois et en tôle, fragile rempart contre les pluies et les coulées de boue... Une famille, un couple et ses trois enfants, y habitait. Tous les cinq sont morts sous les décombres.

Mariam Berthé, une voisine, se souvient de la scène. « La maison… C’est tombé sur eux. Notre mari est venu pour les aider, pour enlever la maison sur eux, pour les faire sortir. Mais on n’a pas pu les faire sortir de là-dedans. On était là, on les a vus. Ça nous a découragés, on est ensemble ici. Nous-mêmes, depuis 1h du matin, on n’a pas dormi. On est là, même, on est traumatisés. »

« Nul ne peut aimer vivre dans ce genre de coin »

Car le quartier est situé très bas, à hauteur des canaux d’évacuation d’Abidjan… Les eaux et les boues de la ville tombent ici avant de s’écouler dans la lagune. Le président des Jeunes, Mamadou Diomandé, fait partie de l’équipe qui a tenté de secourir la famille. « Quand il pleut, ça devient de la soupe. Donc quand on est arrivés sur les lieux, c’était barré. Il a fallu qu’on fasse un travail de fond, dégager la route… Et quand on est arrivés, il a fallu qu’on creuse encore, puisque la boue était déjà sur les victimes. »

« Vous voyez, poursuit-il, ce sont des zones à risques. Mais nul ne peut aimer vivre dans ce genre de coin. Les gens disent “Non, quittez, quittez, quittez !”, mais on n’a pas les moyens pour ça ! » À peine a-t-il fini de parler que la pluie se remet à tomber. « Allez-y, vous devriez remonter, conclut-il. Nous, en bas, on a l’habitude. »

Juste avant le drame de ce dimanche, l’Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale (OSCS), un organisme gouvernemental ivoirien, avait déjà indiqué que 15 enfants étaient morts depuis le début de l'année à cause des intempéries.

>> À lire aussi : En Côte d’Ivoire, la saison des pluies s’annonce plus importante que les autres

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne