Prix allemand pour l'Afrique: la Plateforme des Femmes pour la Paix au Cameroun distinguée à Yaoundé

La Plateforme des Femmes pour la Paix au Cameroun a remporté le 7 juin 2023 le « Deutscher Afrika-Preis », Prix allemand pour l'Afrique. Une distinction sera remise à cette constellation de 80 organisations non-gouvernementales (ONG) pour avoir plaidé en faveur de solutions pacifiques dans différentes crises du pays. Explications.

Le « Deutscher Afrika-Preis » (prix allemand pour l'Afrique), créé en 1993, a été décerné cette année à des Camerounaises, le 7 juin 2023. Pour avoir plaidé en faveur de solutions pacifiques aux crises qui touchent le pays dans l'Extrême-Nord, les régions anglophones et l'Est, la Plateforme des Femmes pour la Paix au Cameroun, constellation de 80 organisations non-gouvernementales (ONG), a remporté ce prix, remis à l'ambassade d'Allemagne à Yaoundé. Cela s'inscrit dans la stratégie de Berlin de promouvoir une « diplomatie féministe ».

À l'origine, un constat : des femmes partout engagées sur le terrain, parfois les premières à dénoncer les violences dans les zones de crises et de conflits, mais trop peu visibles et surtout trop peu entendues.

En 2021, une Convention nationale des femmes rassemble 1 800 participantes

Le projet d'une plateforme commune prend corps en 2020. Un an plus tard, première Convention nationale des femmes pour la paix à Yaoundé, en juillet 2021. Plus de 1 800 participantes sont venues de tout le Cameroun, notamment du Sud-Ouest, comme Esther Omam, directrice exécutive de l'ONG Reach Out : « Partant du fait que nous travaillions toutes dans nos coins en silence, sans impact significatif, nous avons rédigé une liste de résolutions clés et un plaidoyer pour la paix, largement diffusé. »

Une déclaration remise au gouvernement. Et en septembre dernier, une simulation de négociations de paix est organisée. Marthe Wandou, militante de l'Extrême-Nord, fondatrice de l'organisation Adelpa, lauréate du prix Nobel Alternatif 2021, raconte : « Il s'agissait d'amener les parties en présence à comprendre que la négociation, c'est la porte de sortie de crise, c'était aussi pour nous une manière d'interpeller les parties, en premier chef le gouvernement, pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, aussi les séparatistes, leur dire : arrêtez la violence, il faut s'asseoir autour d'une même table pour se parler. »

La Plateforme travaille maintenant sur un plan d'action régional pour mutualiser les initiatives locales et à chaque échelon, faire entendre la voix des femmes dans les instances stratégiques de prise de décision.

