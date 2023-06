La crise au Soudan domine les discussions de la réunion de l'Igad au Kenya

Lundi, l’Igad, l’autorité est-africaine pour le développement, s’est réunie à Djibouti pour sa 14e assemblée des chefs d’États et de gouvernement. En plus du président djiboutien, les chefs d’États du Kenya, Sud-Soudan et de la Somalie avaient fait le déplacement. Le Premier ministre éthiopien était aussi présent, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de l’Érythrée et de l’Ouganda. Le Soudan, qui tenait jusqu’à hier la présidence de l’Igad, avait envoyé Malik Agar, le numéro 2 du général al-Burhan. Les représentants des États membres ont échangé à huit-clos. La crise au Soudan a dominé les discussions.

La crise entre les deux hommes forts du Soudan a été au centre des discussions de l'Igad. (image d'illustration) © Ashraf Shazly - AFP

