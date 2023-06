Sénégal: le parti de l'opposant Ousmane Sonko dément l'envoi d'un émissaire auprès du pouvoir

Ce 11 juin 2023, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), le parti d’Ousmane Sonko, ont assuré que « aucune médiation n’est entamée » et que « aucun émissaire n’est envoyé auprès du régime » alors que l’opposant, condamné le 1er juin à 2 dans de prison ferme, est toujours enfermé à son domicile dakarois. Explications.

Avec notre envoyé spécial à Dakar, David Baché

Au Sénégal, le Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, indique qu’« aucun émissaire » n’a été « envoyé auprès du régime » et qu’ « aucune médiation n’est entamée ».

Cela fait plus de dix jours que l’opposant a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Ce dernier est toujours enfermé à son domicile dakarois, dont les forces de l’ordre l’empêchent de sortir.

Après les violences qui avaient suivi sa condamnation, le Sénégal a retrouvé une certaine tranquillité. Toute relative, puisqu’aucune des questions à l’origine de la crise politique en cours n’a encore trouvé de réponse : sur l’éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat, et sur la possibilité pour ses principaux opposants de se présenter à la présidentielle de l’année prochaine, notamment.

Dans ce contexte, le Sénégal bruisse donc de rumeurs sur les tentatives de médiation en cours, grâce aux chefs religieux par exemple.

Le démenti du Pastef fait suite à la parution d’articles de presse selon lesquels un homme d’affaires sénégalais aurait voulu jouer ce rôle de médiateur.

Pierre Goudiaby Atepa est le président du Club des investisseurs du Sénégal, un riche architecte sénégalais qui fut conseiller des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade (et candidat recalé à la présidentielle de 2019 faute de parrainages suffisants).

Une source au sein de la présidence sénégalaise, qui ne souhaite pas être citée, confirme à RFI que jeudi dernier, lors d’une rencontre entre le patronat et le président Macky Sall, Pierre Goudiaby Atepa s’est déclaré porteur d’un message d’Ousmane Sonko. Et cela devant une vingtaine de représentants du secteur privé sénégalais. Mais le président Macky Sall aurait refusé d’écouter ce message, dont on ignore donc le contenu. Il aurait balayé la proposition en renvoyant l’homme d’affaires au dialogue national.

Pierre Goudiaby Atepa a-t-il réellement et directement été mandaté par Ousmane Sonko ? S’agit-il d’une initiative purement personnelle ? Le Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, dément en tout cas catégoriquement avoir dépêché un émissaire « auprès du régime ». Sollicité par RFI, Pierre Goudiaby Atepa n’a pas donné suite à ce stade.

