Cameroun: tensions internes grandissantes au sein du parti MRC

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto traverse depuis plusieurs semaines une crise et des divisions en interne qui se caractérisent par des démissions en cascade, voire des exclusions du parti. L'autorité de Maurice Kamto, considéré comme le leader de l'opposition et arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, est, elle aussi, de plus en plus contestée. Certains de ses camardes n'hésitent plus à le défier. Explications.

[Image d'illustration] Le leader d'opposition du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) Maurice Kamto donnant une conférence de presse le 30 janvier 2020 à Paris. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Texte par : RFI Suivre