Industries extractives: le Sénégal accueille la 9e conférence mondiale de l'ITIE

L'Initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives, ou ITIE, se réunit pour sa conférence mondiale à Dakar à partir de ce mardi. Organisée tous les trois ans, c’est sa 9e édition et la première fois qu’elle se tient en Afrique. Et ce n’est pas une coïncidence puisque le Sénégal va commencer à exploiter son pétrole et son gaz à partir de la fin de cette année.

Le Sénégal va commencer à exploiter son gaz et son pétrole cette année, avec le gisement gazier offshore sénégalo-mauritanien de GTA au nord du pays (image d'illustration) Getty Images/Phillip Spears

Texte par : RFI Suivre