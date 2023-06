Sénégal: «Ousmane Sonko est en bonne santé, mais il est affecté»

Le 28 mai, la gendarmerie sénégalaise a conduit Ousmane Sonko de force à son domicile dakarois, où il est retenu depuis. Les forces de sécurité sénégalaises l’empêchent de sortir de son domicile, où même ses avocats n’ont pas été autorisés à entrer. Mais l’homme d’affaires sénégalais Pierre Goudiaby Atepa, architecte de renom et président du Club des investisseurs du Sénégal, a pu bénéficier d’une autorisation exceptionnelle, de la part des autorités, pour rencontrer Ousmane Sonko. En exclusivité pour RFI, celui qui souhaite jouer un rôle de médiateur entre le président Macky Sall et Ousmane Sonko livre les premières informations depuis plus de deux semaines sur Ousmane Sonko, son état physique et moral.

L'homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa a pu rencontrer l'opposant Ousmane Sonko à son domicile de Dakar. (image d'illustration) SEYLLOU / AFP

