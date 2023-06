Centrafrique: informations parcellaires sur les combats dans la province de la Haute-Kotto

En Centrafrique, la province de la Haute-Kotto, dans l'est du pays, est secouée par de nouveaux combats depuis ce week-end, entre les combattants rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement d'un côté, et les mercenaires de Wagner et les militaires centrafricains de l'autre. Plusieurs accrochages ont été rapportés à quelques dizaines de kilomètres de Bria, la capitale provinciale. Mais les informations sont parcellaires.

L'entrée de Bria, en Centrafrique (image d'illustration). RFI/Pierre Pinto

