Conférence de l'Itie au Sénégal: l'exigence de la transparence dans les industries extractives

Le Sénégal accueille la conférence mondiale de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), depuis le mardi 13 juin. C’est une première en Afrique. Des décideurs, mais également des professionnels de l’industrie et des membres de la société civile y assistent pour tenter d’améliorer la transparence et la redevabilité dans le secteur. Alors que le Sénégal va commencer à exploiter son gaz et son pétrole, de nombreux défis restent à relever.

Plate-forme de forage de pétrole et de gaz au large des côtes africaines (image d'illustration). ©GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Texte par : RFI Suivre