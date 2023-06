Mali: le secrétaire général de l'ONU préconise une reconfiguration de la Minusma

La mission de l’ONU au Mali, la Minusma, doit être renouvelée à la fin du mois et, ce mardi 13 juin, le secrétaire général, Antonio Guterres, a publié un rapport contenant ses recommandations. Celles-ci seront ensuite passées en revue et débattues par les quinze membres du Conseil de sécurité, le vendredi 16 juin prochain.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Après des mois d’incertitude, Antonio Guterres a tranché : il faudrait selon lui maintenir la Minusma pour assister le Mali qui vient de programmer un retour à l’ordre constitutionnel. Il recommande donc au Conseil de prolonger la mission d’un an et de maintenir le nombre d’effectifs autorisés.

Certains camps fermés

Cependant, le patron de l’ONU compte aussi aller plus loin. Il souhaite reconfigurer la Minusma, limiter ses priorités, rationaliser ses missions et déployer les équipes et les « casques bleus » là où il y en a le plus besoin. Ainsi, certains camps pourraient être fermés, comme celui de Ber vers Tombouctou. Des troupes pourraient être retirées, comme dans la région de Kidal.

Le secrétaire général note par ailleurs des progrès réalisés dans la transition politique - un référendum constitutionnel doit se tenir dimanche mais il regrette aussi les restrictions de déplacements imposées aux soldats de la Minusma.

Transparence

Enfin, il s’est dit très inquiet des conclusions du Haut-Commissariat aux droits de l’homme qui vient d’accuser l’armée malienne et des combattants étrangers d’avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura l’an dernier, et réclame une enquête transparente.

