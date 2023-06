Manifestations au Sénégal: le patronat déplore des «centaines de milliards» de pertes

Le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU s’est dit « préoccupé » par la situation au Sénégal et « l’utilisation d’armes à feu par les forces de défense et de sécurité » lors des manifestations qui ont éclaté, après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko. Selon le bilan officiel, on déplore seize morts et sur le plan matériel, le Conseil national du patronat a regretté, mardi 13 juin, le coût des destructions et dommages pour les entreprises sénégalaises, et se dit inquiet à huit mois de la présidentielle, prévue en février 2024.

Parmi les établissements qui ont été visés lors des violences début juin, les banques et les supermarchés Auchan ont été particulièrement endommagés. Ici, un magasin de l'enseigne française à Dakar, le 3 juin 2023. © Leo Correa / AP

Texte par : RFI Suivre