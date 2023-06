Tchad: une cinquantaine de généraux envoyés à la retraite, une première depuis plus de 20 ans

Le président de transition vient de signer un décret ce sens qui concerne 48 officiers généraux, dont le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, qui a été le patron de la police pendant longtemps.

Depuis 2011, la mise à la retraite des généraux était gelée, officiellement pour éviter qu'ils ne tombent dans la précarité, car aucune pension n'avait été prévu à cet effet. Leur nombre n'avait donc cessé d'augmenter. Jeune Afrique les a estimés récemment entre 400 et 600, autant que la France et les États-Unis réunis.

Mais impossible de tirer un chiffre du ministre tchadien de la Défense, qui nous a opposé le « secret défense ». Le général Daoud Yaya Brahim a toutefois salué « une avancée qui va nous permettre d'avoir une armée jeune, moderne et efficace » et qui a été rendu possible notamment par l'adoption du statut des Forces de défense et de sécurité en 2022.

Des primes et une pension pour les généraux poussés à la retraite

Ce texte prévoit pour tout général qui part à la retraite « 14 mois de solde indiciaire plus six mois de prime de départ et trois mois de congé retour ». « C'est une prime de départ de plusieurs dizaines de millions de francs CFA et une pension décente », explique une de nos sources.

« Mais pas sûr que cela suffise », analyse le politologue tchadien Evariste Ngarlem Toldé, en rappelant que cela signifie pour eux renoncer à de nombreux avantages en nature telles que véhicule de fonction ou encore gratuité de l'eau et de l'électricité. Et ce serait « chimérique », ajoute-t-il de parler d'une armée moderne et efficace tant qu'elle est dominée par quelques tribus… Des critiques balayés d'un revers de main par le ministre de la Défense qui les qualifie de « diffamation politique ».

