Mali: la justice ordonne la dissolution du parti d’opposition PSDA

Le colonel Assimi Goïta et sa bande ont décidé d’en découdre avec le parti que préside Ismaël Sacko. Parce que c’est celui qui n’a pas sa langue dans sa poche, c’est celui qui dénonce l’inconstance d’une junte qui aujourd’hui est de plus en plus en perte de vitesse. Nous estimons que la loi n’a pas été dite, nous considérons qu’il y a eu abus de pouvoir et que tout cela est fait à dessein pour pouvoir déstabiliser Ismaël Sacko et faire en sorte qu’il soit en déphasage avec ses militants et faire en sorte que le référendum qui est prévu pour le 18 juin, que nous ne soyons pas en ordre de bataille. Mais, c’est peine perdue parce que nous nous sommes préparés à cela.