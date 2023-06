RDC: recrudescence des violences aux portes de Kinshasa

Commencées dans la province de Mai-Ndombe depuis l’année dernière à partir d’un différend foncier entre les communautés teke d’une part et d’autres communautés dont les Yaka, les violences se rapprochent davantage de la capitale. Des insurgés yaka investissent des villages dans la commune de Maluku, à Kinshasa, et s’attaquent aux membres de la communauté teke. Ces derniers jours ont été marqués notamment par la mort d’un chef coutumier et des membres de sa famille. Une situation qui inquiète à un mois de la tenue des jeux de la Francophonie et à six mois des élections générales.

Des policiers en patrouille à Kinshasa (image d'illustration). REUTERS/Goran Tomasevic

