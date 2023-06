La France condamnée à délivrer des laissez-passer à des Soudanaises aux passeports détruits

On a une déception sur le fait que ça ne donne pas droit à la grand-mère et aux deux tantes maternelles de suivre et d’accompagner les filles. Ce qui concrètement va poser des difficultés, parce que là, on ne peut pas imaginer qu’une fille de 17 ans avec sa petite sœur traversent toutes seules la frontière égyptienne. Et donc on a quand même un doute sur l’effectivité de cette sortie. C’est déjà une situation qu’on avait vue au moment de la crise afghane et de la chute de Kaboul. C’est quelque chose qui est assez fréquent et là, ce n’est pas du tout singulier, parce qu’en réalité, on a été saisis de beaucoup de dossiers : les passeports ont visiblement été très largement détruits à l’ambassade. Donc il n’y a pas que la réunification familiale, il y aussi les demandes de visas plus générales, les membres de famille de personnes qui sont en France, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cette situation.