Le Mali demande le «retrait sans délai» de la Minusma, la mission de l'ONU dans le pays

Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé ce vendredi 16 juin 2023 devant le Conseil de sécurité de l'ONU le « retrait sans délai » de la mission des Nations unies dans son pays, la Minusma, dont il a dénoncé « l'échec » pour répondre au défi sécuritaire. L'annonce d'Abdoulaye Diop semble avoir pris de court certains membres du Conseil.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Il se chuchotait que le Mali allait faire une sortie importante aujourd'hui dans la salle du Conseil, mais seuls les membres permanents semblaient avoir imaginé cette issue. Cette demande de retrait immédiat de la Minusma, alors que les autorités de transition semblaient tenir à cette force il y a encore quelques mois et que les négociations du renouvellement de mandat doivent se dérouler ces deux prochaines semaines.

« Le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la Minusma. Cependant, le gouvernement est disposé à coopérer avec les Nations unies dans cette perspective », a déclaré Abdoulaye Diop, rejetant dans le même temps toutes les options d'évolution du mandat de la mission de maintien de la paix proposées par le secrétaire général de l'ONU.

Abdoulaye Diop a expliqué qu'après presque dix ans sur le terrain, le travail de la Minusma était un échec. « La Minusma semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali », a-t-il estimé. « Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la Minusma et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la Minusma », a-t-il insisté.

Le ministre malien des Affaires étrangères n'a en revanche pas répondu aux inquiétudes du Conseil sur l'entrave à la liberté de circulation des casques Bleus par son pays. Bamako estime par ailleurs que la recommandation du secrétaire général de réduire la voilure et recentrer les missions de la Minusma ne répond pas à ses besoins.

Enfin, il a passé du temps à se justifier sur le massacre commis à Moura en 2022, où la responsabilité des forces maliennes est déplorée par le Haut-Commissariat aux Droits de l'homme et il dénonce l'enquête. Pour lui, son armée n'a fait qu'éliminer un nid de terroriste qu'aucune autre force n'osait attaquer. C'est peut-être cette mention dans le rapport d'Antonio Guterres, il y a quelques jours qui aurait mis le feu aux poudres.

