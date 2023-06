Tchad: couvre-feu dans le centre après de nouveaux affrontements éleveurs et agriculteurs

Des tensions ont resurgi samedi 10 juin, lorsque quatre personnes ont été tuées à coup de fusils par des présumés éleveurs. Depuis, les autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que la situation ne dégénère.

Samedi dernier, deux paysans et deux agents d’une ONG qui aide les agriculteurs sont abattus froidement par des éleveurs de moutons, alors qu’ils se trouvaient à une dizaine de kilomètres de Mangalmé, selon les témoignages recueillis par la police.

La tension monte d’un cran mais les autorités parviennent à calmer la situation jusqu’à mercredi soir, quand un autre agriculteur est tué par balle alors qu’il était dans son champ, toujours dans le même secteur.

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour les habitants de la région, qui se lancent à la poursuite des assassins. Deux suspects, des éleveurs arabes à moto qui cachent une kalachnikov dans leurs habits sont interceptés par quelques paysans, puis placés en garde à vue dans le commissariat de police de Mangalmé.

« Insupportable » pour une population ivre de rage qui prend d’assaut le commissariat, les arrache de leur cellule et les tuent à coups de sagaies et de briques, explique un responsable administratif local.

Le gouverneur de la région du Guera, qui veut éviter que cela ne dégénère, est sur place depuis deux jours et a déjà pris de nombreuses mesures pour « éviter un nouvel embrasement entre agriculteurs et éleveurs » : couvre-feu de 20h à 5h du matin depuis hier soir, interdiction de circuler à moto dans le département sauf dans la ville de Mangalmé... Mahamat Togou Tchohimi a par ailleurs multiplié les réunions avec les leaders traditionnels et religieux des deux communautés, afin d’éviter qu’« elles ne retombent dans le cycle infernal d’attaques-représailles ».

