VivaTech à Paris: les femmes de la tech africaine tentent de faire leur place

Selon cette étude de Disrupt Africa les start-ups technologiques africaines dirigées par des femmes sont beaucoup moins susceptibles de lever des fonds que celles dirigées par des hommes. Entretien avec Paula Ingabire, ministre rwandaise des Technologies de l'information et de la communication & de l'Innovation, en visite au VivaTech.

RFI : Comment expliquer et surtout, comment remédier à ces inégalités de genre dans le domaine de la tech ?

Paula Ingabire : Je pense que c'est un défi mondial à relever. Dans la Tech comme dans beaucoup d'autres industries, les femmes sont fortement dominées par les hommes. C'est valable dans plein de secteurs. Si vous allez dans l'ingénierie civile, vous retrouverez cette domination masculine. Les femmes font face à de nombreux obstacles, à commencer par leur propre famille. Ca commence par le niveau d'éducation. Nous devons permettre à plus de jeunes filles de faire carrière. Cela implique de déconstruire l'idée selon laquelle certains domaines sont réservés aux hommes. Nous voyons des femmes, en particulier dans la tech, faire un travail phénoménal. Autre point important : si nous n'avons pas plus de femmes pour mettre en place des solutions technologiques, le fossé se creusera : moins de femmes auront accès à ces solutions et ces innovations ne conviendront pas à la population féminine.

Parfois, les barrières qui empêchent les femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les start-ups, les métiers de la tech et de l'innovation viennent de leurs propres familles, dites-vous. Comment peut on faire évoluer les mentalités et les représentations ?

Je pense qu'il faut avoir ces conversations dans les familles où vous avez des garçons et des filles. Il faut les responsabiliser de la même manière. Vous pouvez avoir un garçon qui n'a pas l'esprit d'entreprise alors que votre fille l'a. Il faut bousculer les normes sociales au sein des familles, avant de parler du système d'éducation. Si ces jeunes filles rentrent chez elles et que leur parents leurs disent « Tu ne peux pas être ingénieure parce que tu es une fille, deviens plutôt infirmière », elles seront nombreuses à ne pas réussir. Il faut vraiment démystifier tout cela. C'est pour ça que les familles ont un rôle important à jouer.

Mais je suis très optimiste ! Les jeunes femmes de la nouvelle génération sont plus autonomes. Lorsqu'elles deviennent mères, elles transmettent leur connaissances, elles autonomisent leurs filles. Donc je pense qu'à l'avenir de plus en plus de femmes auront des chances égales aux hommes dans n'importe quel domaine. Peu importe à quel point cela peut sembler complexe.

Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes africaines pour les encourager à innover, à creer des entreprises ?

En tant que femmes africaines, nous devons avoir en tête que nous représentons la part la plus importante de la population. Ca veut dire qu'aucune femme ne doit être laissée de côté. Mais n'attendons pas que des champions masculins nous invitent à leur table pour prendre des décisions ou nous donner des opportunités. C'est à nous de le faire ! Alors, à toutes les femmes africaines : vous pouvez le faire !

