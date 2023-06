Retrait de la Minusma au Mali: des voix dissidentes se font entendre

La sortie du gouvernement sur le sujet a été soigneusement organisée. Vendredi, devant le Conseil de sécurité de l’ONU à New York, le ministre malien des Affaires étrangères a demandé le retrait sans délai de la mission de l’ONU au Mali. Quelques heures après, c’est un communiqué officiel qui fait la même demande. Comment réagit-on à Bamako et dans le Nord au sein de la classe politique et dans les associations ?

Un membre de la Minusma en patrouille en décembre 2021. AFP - FLORENT VERGNES

Texte par : RFI Suivre