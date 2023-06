Bénin: deux morts et 15 blessés lors du match contre le Sénégal

Lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football, le match des Guépards du Bénin et des Lions du Sénégal joué samedi à Cotonou a été endeuillé par le décès de deux supporters et une quinzaine de blessés. La Fédération béninoise de football dit travailler pour situer les responsabilités

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

C’est dimanche au soir, le lendemain du match, que la Fédération béninoise de football a confirmé qu’il y a eu drame dans les tribunes. Elle déclare avoir appris avec beaucoup de tristesse le décès de supporters. Supporters écrit au pluriel, mais elle ne communique aucun chiffre sur le bilan et ne dit rien sur les circonstances de ce qui est arrivé.

Ce dimanche, le ministre des Sports a réuni toute la chaine impliquée dans l’organisation, police, secours, membres de la fédération dans le stade endeuillé pour comprendre ce qui s’est passé. Rien n’a filtré de cette réunion. Le stade était plein. Pour tous les matchs de l’équipe nationale, l’accès au stade est gratuit, mais on y entre seulement avec un pass. Le capitaine des Guépards du Bénin et le staff ont dit toute leur peine et exprimé leur solidarité aux familles éplorées.

La fédération promet situer les responsabilités

