Les ministres français et allemand de l’Intérieur en Tunisie pour discuter immigration

Les ministres français et allemand de l’Intérieur sont attendus dimanche et lundi en Tunisie. Côté européen, il sera surtout question de l’immigration. Le nombre de migrants traversant la Méditerranée a fortement augmenté depuis le début de l’année. Côté tunisien, on voudra convaincre ses hôtes de mettre la main au porte-monnaie pour surmonter la grave crise économique.

Le ministre français de l'Intérieur Gerald Darmanin est en visite en Tunisie avec son homologue allemande pour discuter immigration avec les autorités de Tunis. (image d'illustration) AFP - NICOLAS PETIT

Avec notre correspondant à Tunis, Mathieu Galtier Que peuvent promettre les ministres de l'Intérieur français et allemand à la Tunisie ? C'est la question de ces deux prochains jours alors que Gérald Darmanin et Nancy Faeser visitent le pays. La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne, Ursula van der Leyen, accompagnée de la cheffe du gouvernement italien et du Premier ministre néerlandais, avait promis plus d'un milliard d'euros. >> À lire aussi : Tunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI Cette fois, il sera surtout question de coopération en matière de migration. En marge de leurs rencontres officielles lundi avec le président tunisien Kaïs Saïed et son ministre de l'Intérieur, les deux Européens feront des visites sur ce thème. Gérald Darmanin ira dans les locaux de l'Office français de l'immigration et de l'Intégration à Tunis. L'Office gère l'installation des étrangers en France. Le nombre de migrants illégaux arrivés en Italie a augmenté de plus de 140 % depuis le début de l'année. Qu'ils soient tunisiens ou subsahariens, la majorité d'entre eux sont partis des côtes tunisiennes. Gerald Darmanin et Nancy Faeser devraient donc demander aux autorités tunisiennes de juguler le départ des bateaux. Mais le président tunisien Kaïs Saïed a averti cette semaine que la Tunisie ne sera jamais la gardienne des frontières européennes.