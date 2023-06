Sénégal: les féministes s'inquiètent de l'impunité qui règne en matière d'agression sexuelle

Au Sénégal, les manifestations du 1er et 2 juin qui ont suivi la condamnation de l’opposant politique Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse ont provoqué la mort de 16 personnes officiellement, 23 selon Amnesty International, et plus de 350 personnes ont été blessées. Mais le réseau des féministes du Sénégal s’insurge que ne soient pas pris en compte les 8 cas d’agressions sexuelles qu’elles ont comptés en marge des manifestations.

Les agressions et les violences faites aux femmes «ça suffit». C’est le slogan de plusieurs centaines de manifestants place de l’Obélisque à Dakar, au Sénégal, le 25 mai 2019. Seyllou / AFP

