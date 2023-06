Attaque dans un lycée en Ouganda: des témoins décrivent des scènes d'horreur

C'est très dur. Les gens sont toujours bouleversés. Les inhumations ont commencé mais certains corps ne sont pas encore enterrés. Certains jeunes brûlés vifs ne sont plus reconnaissables, leurs corps ont été emmenés dans un laboratoire à 100km d'ici où leur ADN peut être prélevé et identifié, afin de permettre un enterrement. Donc le village est sous le choc. Ce n'est pas dans notre culture d'avoir un mort sans pouvoir l'inhumer pendant trois ou quatre jours. Donc les parents sont de plus en plus dévastés. Ils ne comprennent pas tous ce qu'est l'ADN, des familles pensent qu'elles ne pourront jamais enterrer leur propre enfant ce qui pourrait entraîner un traumatisme et une stigmatisation de longue durée. Donc les gens ont du mal à faire face. Par ailleurs, la communauté est divisée. Certains accusent le gouvernement d'être allé combattre les ADF au Congo voisin et estiment que le groupe a attaqué pour se venger. Les familles veulent une enquête, mais ne s'attendent pas à une justice, car elles savent que les terroristes se cachent dans la brousse : elles demandent juste que la guerre s'arrête le plus vite possible.