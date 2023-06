Reportage

Lutte contre la pollution plastique: au Gabon, le Challenge du meilleur ramasseur de bouteilles

Au Gabon, dernier jour ce lundi de la 2ème édition du Challenge du meilleur ramasseur de bouteilles plastiques. Lancée il y a 10 jours, cette opération qui vise lutter contre la pollution plastique suscite beaucoup d’engouement. Les bouteilles ramassées sont récupérées en échange d’une certaine somme. Une bouteille est achetée à 10 FCFA et dans chaque arrondissement de Libreville et ses environs chaque meilleur collecteur recevra un prix de 500 000 FCFA, 200 000 FCFA pour le second et 50 000 FCFA pour le dernier.

Au Gabon, ce lundi, c'est le dernier jour de la 2ème édition du challenge du meilleur ramasseur de bouteilles plastiques. Lancée il y a 10 jours, cette opération qui vise lutter contre la pollution plastique suscite beaucoup d’engouement. © RFI / Yves-Laurent Goma

Lire la suite avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma Guy Martial Koumba habite à Lambaréné dans le centre du Gabon. En vacances à Libreville, il s'est lancé dans la chasse et a collecté samedi 230 bouteilles plastiques. « C'est pas grand-chose, mais le plus important pour moi, c'est de contribuer à la propreté de l'environnement ! », rit-il. >> À lire aussi : Pollution plastique: les pays d'Afrique plaident pour un fonds d'aide et plus d'audace Papa Mondjo, un retraité, et son épouse sont venus vendre leurs bouteilles à la mairie du 5ème arrondissement. L'opération dont l'objectif est notamment de faire contribuer les populations au recyclage du plastique mobilise du monde. « Je suis à 100 000 bouteilles ramassées, ça fait un million (de CFA) », se félicite un homme. Georges Gassita du Haut-commissariat à l'environnement, organisateur de la campagne. « L'idée est de sensibiliser à la pollution plastique », nous explique-t-il En neuf jours, 9 millions de bouteilles ont déjà été récupérées. La facture est payée par les sociétés de recyclage, les producteurs et distributeurs des emballages plastiques. >> À lire aussi : Le plastique : histoire d'une révolution devenue un fléau pour l'environnement