Sénégal: la commission politique du dialogue national poursuit les discussions

La deuxième et dernière semaine du dialogue national commence aujourd’hui. Une initiative lancée par le président Macky Sall la veille de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko le 1er juin, suivie de troubles meurtriers. Neuf commissions ont été mises en place dont la commission politique, la plus attendue : car il s'agit d'un dialogue « sans tabou » avait annoncé le chef de l’État même si une grande partie de l’opposition a refusé d’y participer. Bilan à mi-parcours.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar,Théa Ollivier

« Les discussions avancent très bien dans un climat apaisé », assure Mouhamadou Dia, responsable de la communication du dialogue national

La semaine dernière, les parrainages ont été au cœur des débats, explique Déthié Faye, coordonnateur des non-alignés. « La fourchette des pourcentages de parrains nécessaires a été revue à la baisse » assure-t-il.

Mais la commission doit encore discuter du nombre de parrains, députés ou chefs d’exécutifs territoriaux, qui seront nécessaires pour concourir à l’élection présidentielle de février 2024.

À partir de ce lundi sera aussi discutée la participation des candidats au prochain scrutin, selon Déthié Faye. Ce qui veut dire débattre de la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, mais aussi des cas de Khalifa Sall, de Karim Wade et d’Ousmane Sonko, qui pourraient être écartés à cause de condamnations judiciaires

Aussi au menu : la situation politique du pays, dont la « consolidation des droits et libertés » assure Déthié Faye. Ce qui va permettre de parler du droit à manifester et de la situation des détenus alors que des marches ont été interdites à répétition et qu’environ 500 personnes ont été arrêtées lors des manifestations des 1er et 2 juin.

Des propositions devraient être remises au chef de l’État le 25 juin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne