Togo: les évêques appellent à des élections apaisées

Au Togo, le recensement électoral s'est achevé la semaine dernière, en prévision des deux scrutins (élections législatives et régionales) qui doivent avoir lieu cette année, sans que leurs dates soient connues pour le moment. Un contexte politique et pré-électoral évoqué lors de la session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo qui vient de se tenir.

Réunis pour leur 133è session ordinaire, du 13 au 16 juin 2023, « Les évêques exhortent les uns et les autres à prendre les dispositions conséquentes en vue de garantir un climat apaisé », peut-on lire dans le communiqué final de la conférence. Ils plaident notamment pour la libération des prisonniers politiques.

« Il s’agit d’un appel de prévention que les évêques lancent, explique le Père Émile Segbedji, secrétaire général de la Conférence des évêques du Togo, joint par Magali Lagrange de la rédaction Afrique. Toutes les élections se préparent et de ce fait, en plus de l’établissement des cartes et les inscriptions sur les listes électorales, il faut bien qu’il y ait un climat apaisé pour que les élections aient lieu.

Les évêques sont dans leur rôle de guetteur, afin de prévenir contre toute perturbation ou boycott des élections, en raison de l’une ou l’autre des conditions éventuelles qui ne seraient pas réunies. L’une de ces conditions pourrait être la libération des prisonniers politiques, et c’est pour cela que les évêques formulent aussi ce plaidoyer, toujours en prévention, afin de garantir un climat paisible pour les élections. »

Pour mémoire, début juin, les juges de la Cédéao ont demandé à l'État togolais de libérer dix détenus arrêtés en 2019, suite à des violences que le gouvernement avait qualifiées d'insurrection armée. L'ASVITTO, l'Association des victimes de la torture au Togo ont dénoncé la torture, les traitements dégradants et inhumains dont ces prisonniers ont été victimes durant leur détention.

