Référendum au Mali: le taux de participation s'élève à 38%, selon un décompte provisoire de l'Aige

Le Front uni contre le référendum demande son annulation

Le Front uni contre le référendum, qui rassemble les nombreuses organisations politiques et de la société civile qui appelaient à voter « non » ou à ne pas aller voter dimanche, a dénoncé mardi 20 juin dans un communiqué un scrutin « entaché d'irrégularités » et appelé les autorités de transition à en tirer les conséquences. Parmi les membres de ce Front uni qui entend défendre la démocratie malienne : la CMAS, le mouvement de l'influent imam Mahmoud Dicko.

« Il y a eu des irrégularités et des manquements le jour du vote, explique le coordinateur du CMAS, Youssouf Daba Diawara. On a constaté qu'il y a beaucoup d'endroits où les gens n'ont pas pu aller voter, et on a constaté des fraudes massives. Par exemple, là où il y a des déplacés, dans le Nord et dans la région de Mopti, les gens ne sont pas présents, mais on a des vidéos où l'on voit des gens émarger à la place des autres. Au-delà de tout cela, lors du vote des militaires qui s'est passée par anticipation [le 11 juin, une semaine avant le reste de la population le 18 juin, NDLR], il n'y avait pas de liste électorale, il n'y avait pas de liste d'émargement, tu venais et tu votais comme bon te semble. Ça décrédibilise le scrutin. Les autorités doivent annuler purement et simplement cette élection. L'organe de gestion qui a été mis en place [l'Aige, créée par les autorités de transition et qui organisait dimanche son premier scrutin, NDLR] est vraiment décrié et nous demandons aussi la démission de ses membres, car ils ont montré qu'ils ne peuvent pas organiser des élections transparentes au Mali. »