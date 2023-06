Burkina Faso: un représentant de l'ONU rappelle «la disponibilité des Nations unies»

Au Burkina Faso, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel s’est élancé dans une visite marathon.

Leonardo Santos Simao a été reçu en audience, tour à tour, par le Premier ministre Appolinaire Joachimson Kyelem de Tambèla et le président de la transition, Ibrahim Traoré. L’émissaire onusien dit être venu réaffirmer « la disponibilité des Nations unies et de toutes ses agences et institutions pour aider le pays à surmonter les difficultés et les défis du moment », aussi bien sur le plan économique, politique que social.

« Nous avons échangé autour de la situation politique, économique et social du pays », a dit le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies après ses entretiens. Il explique que les discussions ont abordé le rôle que les Nations unies peuvent jouer pour mobiliser « les efforts et soutien » pour le Burkina Faso.

« La paix et la stabilité du pays »

Selon Leonardo Santos Simao, les Nations unies vont continuer à travailler avec le Burkina Faso, mais aussi avec la Cedeao, l’Union africaine et d’autres organisations sous régionales pour la stabilité du pays.

Les échanges avaient d’ailleurs pour objet, la mise en œuvre concrète de ce soutien. « Nous allons continuer à travailler pour la paix et la stabilité du pays », a-t-il précisé. Il faut voir ce qu’il y a de mieux pour aider le Burkina à sortir de cette situation, selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Sahel.

