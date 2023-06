Élections générales en Sierra Leone: la campagne s’achève sous tension

Les Sierra-Léonais votent, ce samedi 24 juin, pour les élections législatives, municipales et présidentielle. Le sortant, Julius Maada Bio, du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), brigue un second mandat face à Samura Kamara, du parti d’opposition Congrès de tout le peuple (APC). La campagne, émaillée de violences, vient de s’achever.

Avec notre envoyée spéciale à Freetown, Marine Jeannin

C’est dans un climat tendu que la campagne a pris fin, ce jeudi 22 juin, à Freetown. Les militants du parti d’opposition APC ont manifesté hier devant leur siège. Ils dénonçaient l’opacité du processus électoral, et réclamaient la démission du président de la Commission électorale, Mohamed Konneh, jugé trop proche du pouvoir.

« Tirs à balles réelles »

La manifestation a été violemment réprimée, selon le porte-parole d’APC, Sidi Yayah Tunis, qui met en cause « des membres de la garde présidentielle ». « Des personnes ont été tuées, a-t-il déclaré à RFI, et le bureau de l’APC a reçu des grenades lacrymogènes et des tirs à balles réelles ». Le parti d’opposition a annoncé deux morts, la police dit n’en avoir recensé aucun.

Du côté du parti présidentiel SLPP, Mohamed Rahman Swaray reconnaît « des épisodes de violence sporadiques » pendant la campagne mais promet que toutes les conditions sont réunies pour des élections crédibles et apaisées. Plusieurs instances internationales ont envoyé des représentants à Freetown pour observer le processus électoral, notamment la Cédéao, l’Union africaine et le Commonwealth.

Engouement modéré

La campagne a bien été menée à son terme, salue l’analyste Benjamin Olagboye, auteur d’une thèse sur la Sierra Leone, conformément aux engagements du gouvernement et de la Commission électorale. Mais dans les rues de Freetown, l'engouement des électeurs est modéré. Les discussions roulent moins sur la politique que sur le prix des denrées alimentaires, alors que l’inflation atteint désormais 43%.

La Commission électorale a annoncé tenir demain « une marche pour la paix » pendant la journée de silence électoral, afin d’encourager les militants de tous les partis à aller voter samedi dans le calme.

