Maroc: ouverture du 24e Festival Gnaoua dans la mythique ville d’Essaouira

Festival Gnaoua: quand la musique se place au cœur du développement d’Essaouira

Le festival apporte un réel bol d’air économique. Quand la musique est au cœur du développement d’une cité !

Ambiance de fête, ruelles et terrasses des restaurants bondés, Essaouira se transforme durant le festival et la ville est devenue un aimant touristique pour les étrangers comme pour les Marocains, écrit notre envoyé spécial sur place, Guillaume Thibault. Miriam a 25 ans et est étudiante en économie : « Ma ville préférée, c’est Essaouira parce qu’il y a plein de choses à voir. Et surtout avec ces jours de Festival Gnaoua. C’est quelque chose de magnifique ».

Lorsque le Festival Gnaoua est né en 1997, ils étaient peu nombreux à soutenir l’aventure car la ville d’Essaouira était comme oubliée. Redouane Khan était dans l’équipe, il est aujourd’hui président du Conseil provincial du tourisme et propriétaire d’hôtel : « Je me rappelle, la première édition, on était à 200 lits commercialisables. Aujourd’hui, on est arrivé à 11 000 lits dans la ville d’Essaouira. Et ça, c’est dû en grande partie au festival évidemment. »

Le festival est donc une bouffée d’air après la pandémie pour les commerçants, comme Khaoula qui a 28 ans et qui vient d’ouvrir sa boutique de vêtements : « Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de touristes, il y a des ventes, le chiffre d’affaires augmente ». Neila Tazi est fondatrice et productrice du Festival Gnaoua. Tenace, elle a réussi à convaincre les opérateurs publics et privés à investir dans l’événement, persuadée que la culture est un atout précieux pour le Maroc : « On a fait une étude d’impact économique de notre festival sur la ville qui a démontré que, pour un euro investi dans le festival, il y en a dix-sept qui retombent directement dans l’économie de la ville ».

Si le Festival Gnaoua est un moteur, les acteurs économiques aimeraient des événements culturels tout au long de l’année pour développer encore mieux leur mythique cité.