Élections générales en Sierra Leone: un jour de vote marquée par la crainte de violences

Une «marche pour la paix» pour éviter les violences

Des organisations de la société civile, en collaboration avec la Commission de régulation des partis politiques, ont organisé une « marche pour la paix » à travers toute la capitale afin de sensibiliser et éviter les violences.

Avec notre envoyée spéciale à Freetown, Marine Jeannin

Deux cortèges sont partis simultanément de l’est et de l’ouest de la ville, avant de se rejoindre sous le Cotton Tree, le symbole du pays. Avec les mêmes messages scandés au microphone, diffusés à la radio et imprimés sur les T-shirts : votez en masse, mais surtout, votez dans le calme.

« Votez pacifiquement, rentrez chez vous, attendez les résultats », résume Abdullai Masiambay Bangura, le président de la Commission de régulation des partis politiques (PPRC). Et d'ajouter : « Et si vous avez la chance de gagner, célébrez pacifiquement. Ne vous rendez pas au bureau de vote avec les couleurs de votre parti. Allez-y en tenue ordinaire. Ces couleurs sont le rouge [APC] et le vert [SLPP]. Lorsque les gens les portent dans les bureaux de vote, et que les rouges voient les verts, ou les verts les rouges, des bagarres éclatent. Nous ne voulons pas assister à cela. »

Ces organisations de la société civile ciblent en particulier les jeunes Sierra-Léonais. Ce sont les plus nombreux : plus de 52% des électeurs inscrits ont moins de 35 ans. Mais surtout, ce sont les populations les plus enclines à être instrumentalisées pour les violences post-électorales. « On a réalisé que les politiciens pouvaient instrumentaliser les jeunes, les vingtenaires, parce qu’ils ne savent pas à quel point la violence est mal, ils n’ont pas connu la guerre », analyse Isata Musu Harding, présidente de l’Initiative in Capacity Building Association International (ICBAI).

« Mais nous, si, et on tente de les sensibiliser, y compris dans nos propres communautés. Les années de violence sont derrière nous, mais d’autres pourraient nous attendre. La paix est très fragile », admet-elle. Les électeurs sont attendus demain dès 7h dans les bureaux de vote.