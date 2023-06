Reportage

Festival Gnaoua: nuit blanche à Essaouira

Direction Essaouira au Maroc où se tient la 24e édition du mythique Festival Gnaoua qui associe la plus pure tradition de la confrérie et les musiques du monde. Le Cubain Eliades Ochoa, la star belge Selah Sue ont partagé la scène avec les plus grands maalem du pays comme les frères Kouyou et Abdeslam Alikane. Nuit blanche à Essaouira ou près de 50 000 personnes assistent aux concerts et partagent la fête. Reportage de Guillaume Thibault.

Audio 01:42

Le Cubain Eliades Ochoa, chanteur exceptionnel et guitariste virtuose a reçu un superbe accueil à Essaouira. © Guillaume Thibault / RFI

