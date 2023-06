Le Maroc reporte un forum régional avec Israël en raison «des violences en Cisjordanie»

Au Maroc, le rapprochement avec Israël se poursuit notamment sur le plan économique avec une hausse de 32% des échanges entre les deux pays rien que l’année dernière. Cela fait suite au rétablissement des relations via les accords d’Abraham en décembre 2020, mais Rabat a annoncé vendredi le report du forum du Neguev, censé regrouper les pays musulmans ayant signé ces accords. Un report justifié officiellement par les « violences en Cisjordanie ».

Avec notre correspondant à Nador, Victor Mauriat

Bahreïn, Émirats arabes unis, Égypte, Maroc, États-Unis et Israël... Voilà les six pays qui devaient participer cet été sur le sol marocain au deuxième forum du Néguev après celui organisé en Israël en décembre 2022. Ce rassemblement qui symbolise la reprise des relations entre l’État hébreu et plusieurs pays musulmans sous la houlette de Washington, n’aura donc pas lieu au mois de juillet comme annoncé la semaine dernière.

En cause selon le ministère marocain des Affaires étrangères, les annonces du gouvernement israélien sur la poursuite d'actes de colonisation en Cisjordanie occupée. Le Maroc est régulièrement critiqué pour son rapprochement avec Israël, car en plus d’être un pays musulman, son roi Mohammed VI préside le comité al-Qods pour la défense de Jérusalem.

Le sujet du Sahara occidental

Le fait que Rabat dénonce comme motif de report du forum les actes de colonisation sur le territoire palestinien est donc un message fort envoyé à l’endroit d’Israël, alors que dans le même temps le royaume presse Tel Aviv de reconnaître la « marocanité » du Sahara occidental. Un sujet très sensible pour le Maroc, qui comptait organiser le forum du Néguev à Dahkla, l’une des principales villes de cette région disputée.

Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine, a cependant déclaré que le Maroc était disposé à accueillir le forum à la rentrée, lorsque le contexte politique sera « favorable ».

